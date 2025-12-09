  • A3 Conad
Incontro di pace e amicizia tra il Kiwanis Club di Castelvetrano e la comunità rumena

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-09

Commenti
Immagine articolo: Incontro di pace e amicizia tra il Kiwanis Club di Castelvetrano e la comunità rumena

Un clima di sincera cordialità ha caratterizzato l’incontro che si è svolto il 7 Dicembre alle ore 10:30 in occasione della celebrazione della festività di S.Nicola tra il Kiwanis Club di Castelvetrano e la comunità rumena presente nel territorio. Un appuntamento che è ormai giunto alla quinta edizione, pensato per costruire ponti, favorire la conoscenza reciproca e rafforzare i valori di inclusione che da sempre contraddistinguono l’azione del Kiwanis.

    • L’iniziativa, ospitata in un’atmosfera accogliente e partecipata presso la chiesa di S.Antonio adibita al culto ortodosso, ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, famiglie, volontari e numerosi membri delle due realtà per ricordare quel santo che rappresenta in Romania il vero Babbo Natale. A introdurre i lavori è stato Hulpoi Busuioc Ionut il prete ortodosso della comunità che ha accolto i volontari con familiarità e gioia a cui ha fatto eco il presidente del Kiwanis Club di Castelvetrano Vincenzo Giardina, che ha sottolineato come “ogni gesto di apertura e dialogo rappresenti un investimento di pace per la nostra comunità”.

    Punto centrale dell’incontro è stato lo scambio di doni, inteso come segno di rispetto e amicizia tra culture diverse. Il Kiwanis ha offerto doni ai bambini, donando alle famiglie l’olio d’oliva prodotto nel territorio, vero simbolo di pace e di fratellanza tra i popoli. La comunità rumena ha ricambiato con pani della tradizione preparati dalla socia Nicoletta Baziliuc che fa da ponte tra le due culture, e prodotti tipici, simbolo della propria identità culturale. Questo gesto ha voluto rappresentare non solo gratitudine, ma anche il desiderio di rafforzare la collaborazione futura, in particolare nell’ambito delle attività sociali dedicate ai bambini e alle famiglie in condizioni di fragilità. Molti i soci che ogni anno si dedicano a questo scambio interculturale collaborando con il presidente nella preparazione dei doni: il past presidente Giuseppe Catalanotto, il socio Lillo Maggio, il past presidente Giovanni Rizzo e la past Luogotenente Francesca Gentile. Presente anche il Lgt designato Lorenzo Russo che ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative che favoriscano la comprensione interculturale e la costruzione di relazioni positive nel territorio.

    L’incontro si è concluso con un momento conviviale, scandito da musica, sorrisi e dal piacere di condividere tradizioni e storie. Un piccolo passo, ma significativo, verso un futuro in cui diversità e collaborazione possano camminare insieme. Il Kiwanis Club di Castelvetrano ha annunciato la volontà di organizzare ulteriori appuntamenti con la comunità rumena, nella prospettiva di un percorso comune dedicato alla solidarietà, al dialogo e alla pace. Un impegno concreto che testimonia come, anche nelle realtà locali, sia possibile costruire legami capaci di unire e di generare speranza in un mondo sempre più votato alla violenza e alla guerra.

