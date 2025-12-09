“Guru degli investimenti”, come riconoscere una truffa e come prestare attenzione

di: Giovanni Palermo - del 2025-12-09

L’espansione dei social network e il crescente ricorso a influencer e creator che trattano temi finanziari hanno reso il terreno particolarmente fertile per i cosiddetti “guru degli investimenti”. Video brevi, testimonianze costruite ad hoc e promesse di rendimenti immediati hanno creato un ecosistema in cui informazioni non verificate e contenuti potenzialmente ingannevoli si diffondono con grande rapidità. In questo contesto, molti utenti alle prime armi finiscono per affidarsi a figure prive di qualifiche reali, esponendosi a rischi elevati e a truffe sempre più sofisticate.

Come riconoscere una truffa

Comprendere come operano i truffatori è il primo passo per difendersi. I falsi esperti fanno leva su un linguaggio rassicurante e su un’apparente padronanza dei mercati, presentando rendimenti elevati come se fossero la norma e minimizzando o ignorando del tutto i rischi connessi agli investimenti. Uno degli indizi principali è la pressione psicologica: viene chiesto di versare denaro con urgenza, spesso proponendo consulenze personalizzate prive di qualsiasi forma di regolare autorizzazione.

Per evitare di cadere in queste trappole è essenziale verificare se l’operatore sia riconosciuto da autorità ufficiali come CONSOB, incaricata di controllare la trasparenza e l’affidabilità dei servizi finanziari offerti agli investitori. Le liste pubblicate dall’autorità, insieme ai richiami e agli avvisi sulle piattaforme sospette, rappresentano uno strumento prezioso per valutare la credibilità di un intermediario.

In un panorama così saturo di contenuti e proposte, trovare tra i molti truffatori online un broker in regime amministrato, ovvero un broker che agisca anche da sostituto d’imposta e semplifichi il ruolo dell’investitore in maniera legale e regolamentata, non è così semplice. Fortunatamente i siti di comparazione offrono strumenti utili per gli investitori alle prime armi e basta ad esempio consultare la lista dei migliori broker in Italia secondo Truffa.net per sapere tutto su offerta di prodotti finanziari, commissioni e spese di gestione, sicurezza e, soprattutto, protezione degli utenti delle realtà più consolidate in questo tipo di mercato.

Le truffe più note avvenute in Italia

Negli ultimi anni non sono mancati episodi emblematici che mostrano quanto il fenomeno sia radicato. A Milano, una donna è stata indotta a effettuare versamenti sempre più consistenti dopo essere stata agganciata da un presunto esperto di trading che prometteva guadagni garantiti. All’inizio venivano mostrati finti profitti, creati appositamente per rafforzare la fiducia della vittima. Con il passare del tempo le richieste di versamenti sono aumentate, fino a prosciugare del tutto i risparmi della donna, che si è trovata di fronte a un sistema costruito per manipolare emozioni e aspettative.

Vicende simili si sono verificate anche a Roma, dove un sedicente coach finanziario è stato denunciato per aver convinto diverse persone a trasferire denaro sui propri conti personali. L’uomo proponeva piani di investimento strutturati, sfruttando la sua immagine di esperto per indurre le vittime a fidarsi. Una volta ottenute le somme richieste, spariva senza fornire alcuna spiegazione, lasciando gli investitori senza possibilità di recupero immediato.

Un altro episodio significativo riguarda il comune di Mazara, dove alcuni dipendenti di Poste Italiane sono intervenuti tempestivamente per evitare che un cittadino venisse truffato. L’uomo stava per effettuare una transazione di denaro dopo essere stato manipolato online, ma la prontezza degli operatori ha permesso di bloccare l’operazione e salvaguardare i suoi fondi. Si tratta di un caso che mette in luce quanto sia facile, anche per persone attente, cadere nelle reti dei raggiri digitali, soprattutto quando si viene sottoposti a pressioni costanti e ben strutturate.