A29, ispezioni nelle gallerie, uscita obbligatoria svincolo Fulgatore dalle 22 alle 6 del mattino

del 2025-12-09

A partire dalle ore 22:00 di questa sera (martedì 9 dicembre) e fino alle ore 6:00 di domani mattina, per effettuare alcune ispezioni all’interno della galleria Segesta, Anas chiuderà al traffico il tratto dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, in direzione Alcamo, che va dallo svincolo Fulgatore allo svincolo con l’innesto con la A29. Il percorso alternativo consigliato prevede la possibilità di uscire allo svincolo di Fulgatore, percorrere la SS113 fino al km 336,230 in corrispondenza del ramo di svincolo con la SS733, percorrere la strada SS733 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Alcamo Ovest.



Sempre nella fascia oraria dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di domani mattina, per ispezioni in galleria, Anas chiuderà al transito la carreggiata in direzione Trapani della A29 Dir “Alcamo-Trapani” tra lo svincolo di Fulgatore (km 21,300) e lo svincolo di Dattilo (km 28,100). Qui il percorso alternativo consigliato prevede la possibilità di uscire allo svincolo di Fulgatore, percorrere la SS113 in direzione Trapani, procedere in via Libertà, via Garibaldi, via Gencheria e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Dattilo.



Infine, dalle ore 22:00 di mercoledì 10 dicembre e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, sempre per ispezioni in galleria, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Alcamo della A29 Dir “Alcamo-Trapani” tra lo svincolo di Dattilo (km 28,100) e lo svincolo di Fulgatore (km 21,300).

In questo caso il percorso alternativo consigliato prevede la possibilità di uscire allo svincolo di Dattilo, procedere in via Gencheria, via Garibaldi e Via Libertà, proseguire lungo la SS113 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Fulgatore. Anche attraverso queste ispezioni prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.