Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

di: Pietro Errante - del 2025-12-11

Commenti
Immagine articolo: Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

In una Chiesa Madre traboccante di parenti, amici e semplici conoscenti, si sono svolti stamane i funerali di Valerio Rizzo, il giovane talentuoso pianista e compositore castelvetranese prematuramente scomparso in età giovanissima. La messa solenne è stata officiata da un emozionatissimo e commosso fino alle lacrime don Giuseppe Undari, arciprete di Castelvetrano, coadiuvato da don Giacomo Putaggio parroco di San Francesco di Paola.

    • Momenti di intensa commozione sono stati scanditi dall'esecuzione di due meravigliose composizioni del brillante pianista castelvetranese, le cui qualità artistiche ed umane sono state illustrate in un commovente ricordo di don Giuseppe Undari. Attorno all'affranta famiglia sono accorsi centinaia di cittadini, le autorità civili presenti con i massimi esponenti, artisti e musicisti provenienti da tutta la Regione, ma anche semplici conoscenti che hanno voluto dare testimonianza del proprio affetto verso Valerio e offrire il sentimento di partecipazione al dolore comune per la perdita di uno dei figli migliori di Castelvetrano.

    Presenti moltissimi giovani musicisti e colleghi di Valerio, larga la rappresentanza di amici provenienti da tutta la Sicilia. La salma sarà traslata nella Chiesa dei Cappuccini dove sarà allestita una camera ardente organizzata dai monaci francescani, cui Valerio era molto legato e nella cui Chiesa aveva suonato durante le cerimonie eucaristiche.
     

