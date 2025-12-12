Non si ferma all'Alt dei Carabinieri, denunciato 35enne mazarese
di: Comunicato Stampa - del 2025-12-12
I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, uno mazarese classe ’90 che non si sarebbe fermato all’ALT intimato dagli operanti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, intimavano l’ALT al 35enne che transitava davanti la gazzella a bordo di un ciclomotore privo del casco protettivo.
L’uomo si dava alla fuga venendo bloccato poco dopo dai Carabinieri che lo identificavano controllando la documentazione di guida. All’esito dell’attività lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida perchè mai conseguita ed inoltre il mezzo era scoperto da polizza assicurativa e con la revisione scaduta.