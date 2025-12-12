Incendio distrugge auto di un insegnante, indagini in corso a Santa Margherita di Belice

di: Redazione - del 2025-12-12

(ph. foto di repertorio)

La scorsa notte a Santa Margherita di Belice, un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha distrutto, un'autovettura parcheggiata lungo la strada provinciale 188. Il mezzo coinvolto è una Land Rover Freelander di proprietà di un insegnante cinquantacinquenne del centro belicino.

L'autovettura si trovava in sosta presso il piazzale di un'officina meccanica situata nel territorio comunale quando è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno provveduto a spegnere il rogo, il quale aveva ormai interessato l'intero veicolo.​

Una volta domate le fiamme, i pompieri e i Carabinieri della Stazione di Menfi hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area per determinare le cause dell'evento. Dalle prime ispezioni non sarebbero emersi elementi evidenti riconducibili a un'azione dolosa: non sono stati infatti rinvenuti residui di liquido infiammabile né contenitori sospetti nei pressi della vettura. Le indagini proseguono per chiarire la natura dell'accaduto.