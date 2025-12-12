  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Vasca Selinuntina, partono i lavori di messa in sicurezza e restauro. L'amministrazione: "Un patrimonio che tornerà a essere valorizzato e accessibile"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-12

Commenti
Immagine articolo: Vasca Selinuntina, partono i lavori di messa in sicurezza e restauro. L'amministrazione: "Un patrimonio che tornerà a essere valorizzato e accessibile"

Partiranno a breve i lavori della Vasca Selinuntina, a confermare, come recita una nota dell'Amministrazione sulla fanpage del Sindaco Lentini, la partecipazione della IV Direzione, guidata dall’architetto Vincenzo Barresi, alla consegna dei lavori della Vasca Selinuntina, l’antica struttura da cui Selinunte prima e Castelvetrano poi hanno attinto il proprio approvvigionamento idrico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Scoperta da Antonino Salinas nel 1882, la Vasca Selinuntina è un raro esempio di ingegneria idraulica antica. Si trova nell’area della Torre Bigini, raggiungibile dalla strada provinciale Castelvetrano–Partanna, in una zona ricca di testimonianze storiche. La vasca, risalente al periodo tra il V e il IV secolo a.C., è circolare, di grandi dimensioni, ed era collegata a un sistema di canalizzazione che riforniva Selinunte di acqua potabile.

    Sin dal proprio insediamento, questa Amministrazione ha ascoltato il grido d’allarme delle numerose associazioni del territorio, che da anni chiedevano attenzione e tutela per questo sito, e non è rimasta inascoltata: ci siamo subito attivati per ristabilire un percorso amministrativo concreto e risolutivo, oggi arrivato al suo traguardo.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il monumento, situato in contrada Biggini nel territorio di Partanna, ma di proprietà del comune di Castelvetrano, sarà finalmente recuperato, messo in sicurezza e restaurato. l’intervento è finanziato in regime di compensazione nell’ambito del PNRR con la regia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica da Siciliacque come opera legata agli interventi di potenziamento del sistema idrico della Sicilia occidentale.

    L’operazione è stata autorizzata, nell’ambito di apposita conferenza di servizio decisoria. dagli enti preposti come la Soprintendenza ai beni culturali di Trapani, il Comune di Castelvetrano, il Comune di Partanna e l’ASP su proposta di indizione di Siciliacque e consentirà all’Amministrazione comunale — insieme alle associazioni che da anni seguono questa vicenda — di renderla fruibile e visitabile, restituendo alla comunità un bene prezioso e poco conosciuto. Un patrimonio che tornerà a essere valorizzato e accessibile.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Messina Denaro, condannato a 15 anni il medico campobellese Tumbarello

    Castelvetrano, bocciato alla Regione "Il mare e la borgata" progetto per Marinella di Selinunte

    Lube store p1 dal 7 ottobre