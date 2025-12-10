L'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Castelvetrano, festeggia 30 anni di attività

di: Redazione - del 2025-12-10

L'AVO – Associazione Volontari Ospedalieri di Castelvetrano, festeggia 30 anni di attività. I volontari dell'AVO, presidente Daniela Migliaccio, da tre decenni impegnati con dedizione e continuità a sostegno dei malati e delle loro famiglie, hanno voluto celebrare questa importante ricorrenza con la partecipazione di tutti i volontari associati e di altre figure istituzionali.

Tuttavia, alla ricorrenza non è stata registrata alcuna partecipazione istituzionale né un messaggio pubblico che ne sottolineasse il valore. Gli associati AVO di Castelvetrano con il loro contributo umano e sociale offerto in questi anni, hanno assicurato la presenza nei reparti, con sostegno emotivo ai pazienti, ascolto, assistenza e una costante testimonianza di gratuità e impegno civico.

Il mancato interesse da parte delle istituzioni locali potrebbe rappresentare un’occasione persa per dare maggiore forza agli aderenti AVO e che avrebbe potuto esprimere gratitudine verso un’associazione che da 30 anni svolge un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città. Un gesto semplice, ma significativo, per ribadire che la fragilità, la sofferenza e l’umanità non possono restare ai margini dell’agenda pubblica.

Resta la certezza del valore di AVO e del lavoro quotidiano dei suoi volontari, che continueranno ad operare a sostegno dei più deboli, indipendentemente dall’attenzione o meno delle istituzioni. L’auspicio è che, in futuro, il dialogo e il riconoscimento verso chi genera valore sociale possano tradursi in presenza concreta e partecipazione attiva, perché una comunità cresce quando sa riconoscere e sostenere chi la rende migliore.