Mafia e droga, maxi blitz a Palermo, lo stupefacente viaggia attraverso telegram

di: Redazione - del 2025-12-10

Mezzi di trasporto 2.0 che permettono celerità senza dare troppo nell'occhio ma la Procura palermitana guidata dal Procuratore Maurizio De Lucia della DDA ha fatto luce sugli affari delle cosche del capoluogo, ed in particolare nei mandamenti Noce, Brancaccio, Bonagia e Sperone.

50 le persone arrestate in un blitz nella notte a Palermo. Per diciannove il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per altri sei gli arresti domiciliari. Altri 25 indagati sono stati raggiunti da un provvedimento di fermo.

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, contesta i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Sul fronte della droga l’inchiesta che ha portato al blitz ha ricostruito traffici di cocaina e hashish tra Palermo e la Campania, con interessi anche a Catania e in provincia di Trapani. Piazze di spaccio forti e reali ma da non sottovalutare quelle virtuali perchè gli ordini via Telegram sono sempre più frequenti.