  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Mafia e droga, maxi blitz a Palermo, lo stupefacente viaggia attraverso telegram

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-10

Commenti
Immagine articolo: Mafia e droga, maxi blitz a Palermo, lo stupefacente viaggia attraverso telegram

Mezzi di trasporto 2.0 che permettono celerità senza dare troppo nell'occhio ma la Procura palermitana guidata dal Procuratore Maurizio De Lucia della DDA ha fatto luce sugli affari delle cosche del capoluogo, ed in particolare nei mandamenti Noce, Brancaccio, Bonagia e Sperone

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • 50 le persone arrestate in un blitz nella notte a Palermo. Per diciannove il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per altri sei gli arresti domiciliari. Altri 25 indagati sono stati raggiunti da un provvedimento di fermo. 

    La Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, contesta i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

    Sul fronte della droga l’inchiesta che ha portato al blitz ha ricostruito traffici di cocaina e hashish tra Palermo e la Campania, con interessi anche a Catania e in provincia di Trapani. Piazze di spaccio forti e reali ma da non sottovalutare quelle virtuali perchè gli ordini via Telegram sono sempre più frequenti.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Salemi, paura durante i festeggiamenti di San Nicola, 26enne lancia bottiglie di vetro

    Castelvetrano Ricorda, "La malinconica sorte di la “strata di la cursa"

    Castelvetrano, sequestrati oltre 8 mila articoli e giocattoli natalizi dalla GdF

    Chiesti 10 anni all'Olimpionico Nino Pizzolato per violenza sessuale di gruppo

    Lube store p1 dal 7 ottobre