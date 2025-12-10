Messina Denaro, condannato a 15 anni il medico campobellese Tumbarello

di: Redazione - del 2025-12-10

Il Tribunale di Marsala ha condannato Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Accolta la ricostruzione del pubblico ministero Gianluca De Leo, che ne aveva chiesti 18 anni. Un processo avviato nel febbraio del 2023 e dopo diverse udienze ha portato oggi alla condanna di primo grado al Dottore campobellese che si è sempre difeso non avendo avuto in cura l'ex superlatitante ma il geometra Andrea Bonafede.

L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Per mesi Tumbarello, ha prescritto analisi e terapie al capomafia che utilizzava all’epoca l’identità di un paziente del dottore, il geometra Andrea Bonafede. Per i pm il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss.

Due certificati datati lo stesso giorno (7 luglio 2021) che il medico rilasciò a Messina Denaro, alias Andrea Bonafede, uno di sana e robusta costituzione per “l’accesso in comunità e negli impianti sportivi” ed una scheda di ricovero in ospedale perché affetto da un tumore maligno al colon sempre allo stesso Andrea Bonafede, secondo i Pm la prova che il medico fosse al corrente della vera identità del paziente.