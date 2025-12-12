Inchiesta Cuffaro, restituiti all’ex governatore anche i soldi sequestrati nella sua tenuta agricola

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-12-12

Il provvedimento nei confronti dell'ex governatore, per cui nel frattempo sono stati disposti i domiciliari, segue l'annullamento del sequestro della somma che era stata sequestrata nella sua casa palermitana, per un totale di 80 mila euro.

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento della Procura della Repubblica di Caltagirone che aveva convalidato il sequestro delle somme di denaro contante trovate nella tenuta agricola di San Michele di Ganzaria dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Il sequestro era stato disposto dalla Procura di Palermo nell’ambito dell’indagine su illeciti nella gestione dei concorsi, delle nomine e degli appalti nella sanità siciliana che vede coinvolto Cuffaro.