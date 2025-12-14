  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Scontro tra due auto sulla Palermo - Sciacca. Ferite quattro persone e auto a fuoco

Resta sempre aggiornato

del 2025-12-14

Commenti
Immagine articolo: Scontro tra due auto sulla Palermo - Sciacca. Ferite quattro persone e auto a fuoco

Nuovo scontro frontale sulla statale la Palermo–Sciacca. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto. Dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo una prima ricostruzione, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo dell’auto scontrandosi con la vettura che proveniva nella direzione opposta. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Ferite le altre tre persone.  Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. Fonte e foto, pagina "il futuro dipende da te"

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Lube store p1 dal 7 ottobre