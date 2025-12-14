Scontro tra due auto sulla Palermo - Sciacca. Ferite quattro persone e auto a fuoco

del 2025-12-14

Nuovo scontro frontale sulla statale la Palermo–Sciacca. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto. Dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo dell’auto scontrandosi con la vettura che proveniva nella direzione opposta. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Ferite le altre tre persone. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. Fonte e foto, pagina "il futuro dipende da te"