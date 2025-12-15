Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

di: Redazione - del 2025-12-15

Tutto pronto per la 63° edizione della Rivista del Liceo Classico “G.Pantaleo” di Castelvetrano. Una tradizione che nel tempo ha cambiato format più volte ma che porta avanti sempre gli stessi valori. Gli alunni e il Comitato studentesco 2025/2026 guidati, per il 4° anno, dall’attore castelvetranese Joseph Gandolfo e dal suo Team, sono pronti a mettere in scena “Sognando Itaca”.

Uno spettacolo che tutto sarà tranne che “un’ Odissea”; una versione rapida e alleggerita del grande classico che in qualche modo porterà al presente. I serali aperti al pubblico sono previsti martedì 16 e mercoledì 17 Dicembre alle ore 21:00. Anche quest’anno la messa in scena avrà luogo a Mazara del Vallo presso il cine-teatro Rivoli che ha adottato con rispetto ed educazione la nostra tradizione. Buona partecipazione a tutti quelli che ne avranno voglia, i ragazzi liceali vi aspettano.