Fugge all’alt dei Carabinieri, il Tribunale dei Minorenni assolve giovane motociclista menfitano

di: Redazione - del 2025-12-16

(ph. Nella foto il legale del giovane, Avv. Buscemi)

Un minorenne alla guida di un ciclomotore è fuggito all’alt dei Carabinieri compiendo manovre pericolose tra le strade di Menfi, tanto da costituire un pericolo per gli utenti della strada e per gli inseguitori. Fermato poco dopo e risultato negativo alla perquisizione, il giovane ha spiegato ai militari di essere scappato perché non indossava il casco. Il ragazzo veniva denunciato per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Davanti al Tribunale dei Minorenni di Palermo, l’Avvocato Giuseppe Buscemi difensore del minorenne (nella foto in copertina), ha descritto l’episodio come un gesto impulsivo, e non come un atto di reale volontà criminale, chiedendo l’assoluzione. Il Giudice ha condiviso questa lettura, accogliendo le richieste della difesa, disponendo con Sentenza il non doversi procedere nei confronti del giovane.

Precisa l’Avvocato Buscemi che la condotta del proprio assistito è stata imprudente, certo, ma di modesta entità, in generale episodi simili non giustificano la mancata osservanza delle regole e che, in ogni caso, è sempre doveroso fermarsi all’alt delle forze dell’ordine.