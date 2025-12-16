  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Fugge all’alt dei Carabinieri, il Tribunale dei Minorenni assolve giovane motociclista menfitano

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Fugge all’alt dei Carabinieri, il Tribunale dei Minorenni assolve giovane motociclista menfitano

(ph. Nella foto il legale del giovane, Avv. Buscemi)

Un minorenne alla guida di un ciclomotore è fuggito all’alt dei Carabinieri compiendo manovre pericolose tra le strade di Menfi, tanto da costituire un pericolo per gli utenti della strada e per gli inseguitori. Fermato poco dopo e risultato negativo alla perquisizione, il giovane ha spiegato ai militari di essere scappato perché non indossava il casco. Il ragazzo veniva denunciato per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Davanti al Tribunale dei Minorenni di Palermo, l’Avvocato Giuseppe Buscemi difensore del minorenne (nella foto in copertina), ha descritto l’episodio come un gesto impulsivo, e non come un atto di reale volontà criminale, chiedendo l’assoluzione. Il Giudice ha condiviso questa lettura, accogliendo le richieste della difesa, disponendo con Sentenza il non doversi procedere nei confronti del giovane. 

    Precisa l’Avvocato Buscemi che la condotta del proprio assistito è stata imprudente, certo, ma di modesta entità, in generale episodi simili non giustificano la mancata osservanza delle regole e che, in ogni caso, è sempre doveroso fermarsi all’alt delle forze dell’ordine.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Allaccio abusivo alla rete pubblica, denunciati padre e figlia campobellesi

    Lube store p1 dal 7 ottobre