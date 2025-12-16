  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Maltempo, allerta meteo per l'intera giornata di oggi martedì 16 dicembre

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Maltempo, allerta meteo per l'intera giornata di oggi martedì 16 dicembre

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, martedì 16 dicembre un’allerta meteo di livello giallo. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione, adottando comportamenti prudenti e limitando, ove possibile, gli spostamenti non necessari, in particolare nelle aree maggiormente esposte a possibili criticità. Le scuole rimangono aperte regolarmente. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il sistema di allertamento della Protezione Civile prevede quattro livelli di allerta, differenziati per gravità e possibili effetti sul territorio:

    Allerta Verde
    Condizioni meteorologiche ordinarie.
    Non sono previste criticità significative.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Allerta Gialla
    Ordinaria criticità. Possibili disagi localizzati (allagamenti, difficoltà alla viabilità, caduta di rami o piccoli smottamenti).
    È richiesta attenzione e prudenza.

    Allerta Arancione
    Moderata criticità.
    Fenomeni intensi e diffusi che possono causare danni rilevanti, interruzioni dei servizi e rischi per la sicurezza delle persone.

    Allerta Rossa
    Elevata criticità.

    Situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, con eventi estremi e diffusi. Possono essere adottate misure straordinarie, come chiusura delle scuole e limitazioni alla mobilità. Ricordare e comprendere i livelli di allerta aiuta tutti a collaborare in modo responsabile con il sistema di protezione civile e a ridurre i rischi per la comunità.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Allaccio abusivo alla rete pubblica, denunciati padre e figlia campobellesi

    Lube store p1 dal 7 ottobre