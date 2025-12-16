Maltempo, allerta meteo per l'intera giornata di oggi martedì 16 dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, martedì 16 dicembre un’allerta meteo di livello giallo. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione, adottando comportamenti prudenti e limitando, ove possibile, gli spostamenti non necessari, in particolare nelle aree maggiormente esposte a possibili criticità. Le scuole rimangono aperte regolarmente.

Il sistema di allertamento della Protezione Civile prevede quattro livelli di allerta, differenziati per gravità e possibili effetti sul territorio:

Allerta Verde

Condizioni meteorologiche ordinarie.

Non sono previste criticità significative.

Allerta Gialla

Ordinaria criticità. Possibili disagi localizzati (allagamenti, difficoltà alla viabilità, caduta di rami o piccoli smottamenti).

È richiesta attenzione e prudenza.

Allerta Arancione

Moderata criticità.

Fenomeni intensi e diffusi che possono causare danni rilevanti, interruzioni dei servizi e rischi per la sicurezza delle persone.

Allerta Rossa

Elevata criticità.

Situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, con eventi estremi e diffusi. Possono essere adottate misure straordinarie, come chiusura delle scuole e limitazioni alla mobilità. Ricordare e comprendere i livelli di allerta aiuta tutti a collaborare in modo responsabile con il sistema di protezione civile e a ridurre i rischi per la comunità.