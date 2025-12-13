  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Allaccio abusivo alla rete pubblica, denunciati padre e figlia campobellesi

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-13

Commenti
Immagine articolo: Allaccio abusivo alla rete pubblica, denunciati padre e figlia campobellesi

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguito con personale specializzato, hanno denunciato due campobellesi di 72 e 42 anni (padre e figlia) per furto aggravato.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Durante l’accertamento è stato accertato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica tramite un bypass che alimentava entrambi gli impianti dei fabbricati dei due indagati per un furto in corso di quantificazione.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Lavanderia speed Queen H2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Valerio Rizzo, talentuoso musicista e ragazzo amorevole

    Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Valerio Rizzo. Toccante il ricordo di Don Giuseppe Undari

    Castelvetrano, morì per una diagnosi errata, l'Asp paga un maxi risarcimento

    Messina Denaro, condannato a 15 anni il medico campobellese Tumbarello

    Castelvetrano, bocciato alla Regione "Il mare e la borgata" progetto per Marinella di Selinunte

    Lube store p1 dal 7 ottobre