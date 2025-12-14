  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, la Banda Musicale torna a casa, riapre il Centro “Raffaele Caravaglios”

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-14

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, la Banda Musicale torna a casa, riapre il Centro “Raffaele Caravaglios”

Finalmente, la Banda Musicale “Francesco Mangiaracina” di Castelvetrano ritorna nella sua casa naturale e originaria: il Centro Musicale “Raffaele Caravaglios” di Castelvetrano, in viale Vittorio Veneto. Un luogo che la Banda aveva avuto in gestione sin dal 1996 e che, nel 2021, era stato oggetto di sfratto, lasciando i locali abbandonati e privi di una reale progettazione culturale. Da quel momento è iniziato un lungo e non semplice pellegrinaggio, reso possibile solo grazie alla grande disponibilità e sensibilità di Don Giacomo Putaggio, nei locali della Parrocchia di San Francesco di Paola, e di Fra Giuseppe, presso i Frati Cappuccini, che hanno garantito alla Banda di non interrompere la propria attività.

    • Dopo anni di traslochi e sacrifici, questa Amministrazione comunale si è fatta carico, con convinzione, della necessità di riportare la Banda nella sua sede storica, riconoscendone il valore culturale, sociale e identitario per la città. Un ritorno che non è solo fisico, ma simbolico: la Banda Musicale è patrimonio immateriale della collettività di Castelvetrano.

    Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato il grande investimento compiuto dalla Banda Musicale, chiarendo che si tratta di un investimento dell’intera comunità. Un messaggio chiaro: non può e non deve essere la burocrazia a sottrarre spazi vitali alla cultura, ma al contrario le istituzioni pubbliche, insieme al mondo associativo e privato, devono operare in stretta sinergia per tutelare e valorizzare ciò che appartiene alla città.

    • Il Comune di Castelvetrano ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con la Banda Musicale, rappresentata dal presidente Gaspare Salluzzo e dal maestro Francesco Silistria Milazzo, che prevede l’attivazione di corsi gratuiti di musica rivolti a bambini e giovani che desiderano avvicinarsi alla Banda. Un impegno concreto per la formazione, l’inclusione e la crescita culturale delle nuove generazioni.

    Il Sindaco ha infine auspicato che la Banda possa aprirsi anche alle famiglie dei migranti e ai giovani immigrati presenti sul territorio, favorendo una piena integrazione e offrendo opportunità culturali e sociali che rafforzino il senso di comunità e appartenenza. Oggi Castelvetrano non restituisce solo una sede: riafferma una visione di città che crede nella cultura, nella musica e nella collaborazione come strumenti di crescita collettiva. Rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro di recupero dei locali, che ha consentito alla Banda di rientrare nella propria sede storica, restituendo dignità e funzionalità a uno spazio culturale fondamentale.

