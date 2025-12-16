  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Triscina, i Vigili del Fuoco salvano Facciolo, un meticcio rimasto intrappolato nella notte

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-16

Commenti
Immagine articolo: Triscina, i Vigili del Fuoco salvano Facciolo, un meticcio rimasto intrappolato nella notte

Una disavventura a lieto fine per Facciolo, un meticcio rimasto incastrato tutta la notte in un intercapedine nella circonvallazione di Triscina. Il cane finito dentro dopo aver scavato una buca. Allertati i Vigili del Fuoco di Castelvetrano dai proprietari, disperati per quanto accaduto al loro cane, i pompieri sono intervenuti e dopo ore di operazioni per far uscire il meticcio, sono riusciti finalmente a salvare il cane. Gioia immensa dei vigili per aver salvato il cane ma soprattutto per i suoi proprietari che hanno riabbracciato il loro cucciolo. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    I più letti

    Scende il prezzo dell'Olio d'Oliva, Giaramida: "Mercato all'ingrosso partito da 12 euro ora al di sotto delle 7 euro"

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

    Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

    Lube store p1 dal 7 ottobre