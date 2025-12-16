Triscina, i Vigili del Fuoco salvano Facciolo, un meticcio rimasto intrappolato nella notte

di: Redazione - del 2025-12-16

Una disavventura a lieto fine per Facciolo, un meticcio rimasto incastrato tutta la notte in un intercapedine nella circonvallazione di Triscina. Il cane finito dentro dopo aver scavato una buca. Allertati i Vigili del Fuoco di Castelvetrano dai proprietari, disperati per quanto accaduto al loro cane, i pompieri sono intervenuti e dopo ore di operazioni per far uscire il meticcio, sono riusciti finalmente a salvare il cane. Gioia immensa dei vigili per aver salvato il cane ma soprattutto per i suoi proprietari che hanno riabbracciato il loro cucciolo.

