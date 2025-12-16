  • A3 dottor Gianni catalanotto
Operazione “Ninja” la Polizia di Stato chiude una casa di spaccio a Mazara. 8 misure cautelari emesse dal Tribunale di Marsala

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-16

Nel pomeriggio del 5 dicembre 2025, personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal Tribunale di Marsala, con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini mazaresi e congiuntamente le misure del divieto di dimora nel territorio del Comune di Mazara del Vallo e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. nei confronti di 5 cittadini mazaresi, tutti e 8 indagati a vario titolo per reato continuato di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo “pesante”.

    • L’esecuzione delle 8 misure cautelari è il risultato di una complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria portata avanti dalla Sezione Investigativa del Commissariato, finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, iniziata nel mese di ottobre del 2024 e terminata nei primi mesi del 2025. Dall’attento monitoraggio è stato chiaro fin da subito che presso l’abitazione di un soggetto mazarese in Piazzale Europa, ove tra l’altro quest’ultimo stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, vi era un importante giro di spaccio di cocaina e crack.

    In particolare, mediante un attento monitoraggio tramite videosorveglianza e una mirata attività tecnica, questa P.G. ha accertato la presenza di una stabile e organizzata attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno e nei pressi di tale abitazione, adibita a vera e propria “casa di spaccio”, capeggiata dal proprietario di casa e dal suo socio in affari e caratterizzata dall’attiva collaborazione dei propri familiari.

    • I numerosi mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, effettuati d’iniziativa dalla squadra investigativa, hanno appurato un continuo ed incessante via vai di soggetti che, a tutte le ore del giorno e della notte, si recavano presso la suddetta abitazione per acquistare dosi di sostanza stupefacente.

    La certosina attività di polizia giudiziaria è proseguita per circa tre mesi, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, ed ha conseguito importanti risultati investigativi; numerosi i soggetti sottoposti a controllo di polizia subito dopo essersi recati presso la casa di spaccio, sono stati trovati in possesso di cocaina e sono state documentate più di 1000 cessioni di sostanza stupefacente. Dalla predetta attività d’indagine sono emersi in modo chiaro i diversi ruoli assunti da ciascuno degli odierni indagati, nonché i loro contributi di tipo materiale oltre che morale all’attività di spaccio esercitata a Piazzale Europa.

    Le otto persone coinvolte a vario titolo nella fiorente attività di spaccio sono state deferite all’A.G. per il reato continuato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala che, condividendo le conclusioni investigative del Commissariato, ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. misure cautelari personali in capo a tutti gli indagati e tre di loro sono finiti in carcere. Questa operazione rappresenta un’ulteriore passo in avanti della Polizia di Stato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

