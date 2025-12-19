  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-19

Commenti
Immagine articolo: Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

(ph. il futuro dipende da te)

Tragico incidente autonomo stamani nei pressi della contrada Feudotto, lungo la strada che collega Menfi a Santa Margherita di Belice. Una donna di Santa Margherita di Belice, a bordo della sua Peugeot è uscita di strada finendo in un fossato. Per la donna non c'è stato nulla da fare nonostanto l'arrivo dei sanitari del 118. Dinamica del tragico incidente al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

    Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

    Lube store p1 dal 7 ottobre