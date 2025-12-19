Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice
di: Redazione - del 2025-12-19
(ph. il futuro dipende da te)
Tragico incidente autonomo stamani nei pressi della contrada Feudotto, lungo la strada che collega Menfi a Santa Margherita di Belice. Una donna di Santa Margherita di Belice, a bordo della sua Peugeot è uscita di strada finendo in un fossato. Per la donna non c'è stato nulla da fare nonostanto l'arrivo dei sanitari del 118. Dinamica del tragico incidente al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo.