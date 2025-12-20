  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-20

Commenti
Immagine articolo: Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa. Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili ai c.d. “regolamenti di conti”, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In tale contesto, inoltre, hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga. L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha consentito di:

    - identificare 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni,
    soprattutto in aree di spaccio o di c.d. “mala-movida”, su un migliaio delle quali
    sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di
    prevenzione;
    - arrestare 384 soggetti, di cui 166 stranieri e 6 minorenni, e indagarne in stato di
    libertà 655, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la
    persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale
    di armi;
    - sequestrare kg 35 di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 di eroina;
    - sequestrare 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in
    contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio;
    - elevare 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche;
    - individuare diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione, per l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Nel medesimo ambito, sono stati altresì svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei c.d. cannabis shop. I controlli specifici hanno consentito di:

    - sequestrare 5 cannabis shop, in 3 diverse città;
    - arrestare 3 soggetti e denunciarne in stato di libertà 141, titolari o gestori di
    cannabis shop;
    - controllare 312 cannabis shop;
    - sequestrare kg 296 di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

    In provincia di Trapani, nell’ambito della vasta operazione, i poliziotti della Questura e dei Commissariati di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castellammare e Castelvetrano hanno identificato 3084 persone sospette, di cui 246 stranieri e 38 minorenni.

    Sono stati inoltre controllati 170 veicoli ed elevate oltre 60 sanzioni per violazione del codice della strada, con il fermo amministrativo di 5 vetture. Sono invece 10 le persone tratte in arresto, di cui 7 in flagranza per detenzione di armi e droga e 3 su ordine dell’Autorità giudiziaria, per reati in materia di stupefacenti. In particolare, la Squadra mobile di Trapani ha arrestato, in flagranza, un giovane incensurato trapanese, trovato nella propria abitazione con oltre 400 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e materiale per il confezionamento.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Triscina, i Vigili del Fuoco salvano Facciolo, un meticcio rimasto intrappolato nella notte

    "Messi comunali sanzionati su auto priva di cinture di sicurezza", mozione della consigliera Viola

    Lube store p1 dal 7 ottobre