  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Aumento di due ore per gli ex precari dei comuni stabilizzati. A prevederlo la nuova finanziaria regionale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-22

Commenti
Immagine articolo: Aumento di due ore per gli ex precari dei comuni stabilizzati. A prevederlo la nuova finanziaria regionale

I contratti part-time dei lavoratori degli ex Pip verranno livellati tutti a 25 ore a differenza dell’attuale valore di 18 ore per alcuni e 20 per altri. Via libera, inoltre, all’aumento di due ore per gli ex precari stabilizzati degli enti locali siciliani. A prevederlo è la legge di stabilità 2026/2028 approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Il valore totale della manovra è di circa 1,5 miliardi di euro. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Anche questa manovra pone l’attenzione al tema del precariato. Vengono aumentate, per il 2026, le giornate dei lavoratori forestali stagionali. Con uno stanziamento di 40 milioni di euro, tutto il comparto lavorerà 23 giornate in più. È approvata la stabilizzazione dei 270 trattoristi dell’Esa.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • a4 lisciandra
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Auto in un fossato, muore donna di Santa Margherita di Belice

    Imponente operazione antidroga in tutta Italia, arresti nel trapanese. Controlli anche a Castelvetrano

    Bus in fiamme sulla A29 dir. Trapani, per fortuna nessun ferito

    Screening cardio-nefrologico a Castelvetrano, visitati 15 pazienti grazie alla sinergia tra specialisti e Rotary Club

    Finanziere libero dal servizio evita tragedia salvando una donna

    Lube store p1 dal 7 ottobre