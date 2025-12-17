Castelvetrano, Sindaco ordina la chiusura anticipata delle bevande alcoliche dai distributori

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-17

(ph. adobe stock)

Nei giorni scorsi il Sindaco di Castelvetrano ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 67 del 30 ottobre 2025, che dispone la chiusura anticipata alle ore 21:00 dei distributori automatici di bevande alcoliche, provvedimento reso pienamente operativo grazie alla nota del responsabile della VI Direzione, arch. Pasquale Calamia, con la quale è stato intimato agli esercenti di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’ordinanza sindacale.

La misura, adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del decoro urbano, nasce dalle segnalazioni pervenute all’Amministrazione comunale in merito a episodi di disturbo, degrado e danneggiamenti legati al consumo di alcol nelle ore serali e notturne, in particolare in prossimità dei distributori automatici. L’ordinanza impone ai gestori l’obbligo di adottare tutte le misure tecniche necessarie per garantire la disattivazione dell’erogazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e prevede sanzioni amministrative in caso di violazione, con la vigilanza affidata alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine.

CastelvGià dai primi feedback raccolti dall’Amministrazione comunale, sia da parte degli esercenti del Corso sia da parte dei cittadini, si registra un miglioramento della vivibilità e una riduzione della presenza di persone che in precedenza bivaccavano nelle ore serali nelle aree interessate, a conferma dell’efficacia del provvedimento.