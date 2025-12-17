  • A3 Conad
Castelvetrano, Sindaco ordina la chiusura anticipata delle bevande alcoliche dai distributori

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-17

Immagine articolo: Castelvetrano, Sindaco ordina la chiusura anticipata delle bevande alcoliche dai distributori

(ph. adobe stock)

Nei giorni scorsi il Sindaco di Castelvetrano ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 67 del 30 ottobre 2025, che dispone la chiusura anticipata alle ore 21:00 dei distributori automatici di bevande alcoliche, provvedimento reso pienamente operativo grazie alla nota del responsabile della VI Direzione, arch. Pasquale Calamia, con la quale è stato intimato agli esercenti di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’ordinanza sindacale.

    • La misura, adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del decoro urbano, nasce dalle segnalazioni pervenute all’Amministrazione comunale in merito a episodi di disturbo, degrado e danneggiamenti legati al consumo di alcol nelle ore serali e notturne, in particolare in prossimità dei distributori automatici. L’ordinanza impone ai gestori l’obbligo di adottare tutte le misure tecniche necessarie per garantire la disattivazione dell’erogazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e prevede sanzioni amministrative in caso di violazione, con la vigilanza affidata alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine.

    CastelvGià dai primi feedback raccolti dall’Amministrazione comunale, sia da parte degli esercenti del Corso sia da parte dei cittadini, si registra un miglioramento della vivibilità e una riduzione della presenza di persone che in precedenza bivaccavano nelle ore serali nelle aree interessate, a conferma dell’efficacia del provvedimento.

