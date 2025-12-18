Diga Delia, lavori in corso alle paratie. E intanto l’acqua finisce ancora in mare...

di: Redazione - del 2025-12-18

Lavori alle paratie della diga Delia in corso, ma intanto l’acqua finisce ancora a mare. Nelle scorse settimane era arrivata la notizia da Roma tanto attesa: Ok all’innalzamento del livello dell’acqua della Diga Delia a 64 metri. In questi giorni in tanti pensavo però che l’acqua piovana si stesse pertanto conservando invece non è così. L’acqua purtroppo continua a finire in mare anche in questo momento e ciò avverrà fin quando non si concluderanno i lavori, attualmente in corso, di smontaggio delle paratie per ripristino delle stesse ai fini di una corretta regolazione del livello dell’acqua.

“Stiamo seguendo ogni giorno insieme alla Regione i lavori - ci ha fatto sapere l’assessore Ingrasciotta - e auspichiamo una rapida conclusione delle lavorazioni e il rilascio dell’opportuna documentazione di collaudo che rappresenta il presupposto affinché da Roma possa arrivare l’ok all’innalzamento del livello dell’acqua di cui si è parlato nelle scorse settimane. Senza l’auspicata messa in sicurezza, per la quale la ditta sta lavorando in maniera alacre, purtroppo non possiamo che confermare che l’acqua finisce in mare tutt’ora”.

Numerosi sono gli agricoltori che si sono rivolti alla nostra redazione per ulteriormente sollecitare e richiedere l’accelerazione delle operazioni e la più rapida conclusione dei lavori stessi prima che finiscano le piogge invernali.