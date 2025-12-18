  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Diga Delia, lavori in corso alle paratie. E intanto l’acqua finisce ancora in mare...

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-18

Commenti
Immagine articolo: Diga Delia, lavori in corso alle paratie. E intanto l’acqua finisce ancora in mare...

Lavori alle paratie della diga Delia in corso, ma intanto l’acqua finisce  ancora a mare. Nelle scorse settimane era arrivata la notizia da Roma tanto attesa: Ok all’innalzamento del livello dell’acqua della Diga Delia a 64 metri. In questi giorni in tanti pensavo però che l’acqua piovana si stesse pertanto conservando invece non è così. L’acqua purtroppo continua a finire in mare anche in questo momento e ciò avverrà fin quando non si concluderanno i lavori, attualmente in corso, di smontaggio delle paratie per ripristino delle stesse ai fini di una corretta regolazione del livello dell’acqua.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Stiamo seguendo ogni giorno insieme alla Regione i lavori - ci ha fatto sapere l’assessore Ingrasciotta - e auspichiamo una rapida conclusione delle lavorazioni e il rilascio dell’opportuna documentazione di collaudo che rappresenta il presupposto affinché da Roma possa arrivare l’ok all’innalzamento del livello dell’acqua di cui si è parlato nelle scorse settimane. Senza l’auspicata messa in sicurezza, per la quale la ditta sta lavorando in maniera alacre, purtroppo non possiamo che confermare che l’acqua finisce in mare tutt’ora”.

    Numerosi sono gli agricoltori che si sono rivolti alla nostra redazione per ulteriormente sollecitare e richiedere l’accelerazione delle operazioni e la più rapida conclusione dei lavori stessi prima che finiscano le piogge invernali.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano sul ponte più alto del Sud Italia: l’agenzia Citypass Travel entra nella storia di Costa Crociere

    Castelvetrano, furto con scasso ad un rifornimento di carburante

    Tutto pronto per la 63esima edizione della Rivista del Liceo Classico G. Pantaleo. In scena "Sognando Itaca"

    Fiamma Olimpica a Castelvetrano, emozionante staffetta per le vie della città

    Progetto Reimar, Comune presenta ricorso contro esclusione e la Regione cambia idea. Ok a 188 Mila euro di finanziamento

    Lube store p1 dal 7 ottobre