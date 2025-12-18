  • A3 Conad
Produzione e stoccaggio sigarette di contrabbando, maxi sequestro anche a Palermo

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-18

Commenti
Immagine articolo: Produzione e stoccaggio sigarette di contrabbando, maxi sequestro anche a Palermo

Su ordine della Procura Europea, la Guardia di Finanza di Palermo ha posto a sequestro uno stabilimento industriale per la produzione clandestina di sigarette e due imponenti centri di stoccaggio. Rinvenute 27 tonnellate di sigarette e 19 di tabacco. Scoperti due stabilimenti per la lavorazione e lo stoccaggio di tabacco di contrabbando e produzioni illegali di sigarette a Pomezia (Roma) e Ferentino (Frosinone) Le indagini sono state condotte dai finanzieri del comando Provinciale Palermo, con i colleghi di Roma e Frosinone coordinate dalla procura europea (Eppo).

    • Negli stabilimenti realizzati in un’area di circa 4 mila metri quadrati sono stati trovati e sottoposti a sequestro 27 tonnellate di sigarette, 19 tonnellate di tabacco, 134 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione (Marlboro, Rothmans, Camel e Winston) e 4 autoarticolati utilizzati per i trasporti. Nello stabilimento sono stati trovati sette bulgari e ucraini tutti denunciati accusati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi.

