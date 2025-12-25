  • A3 dottor Gianni catalanotto
Prelevavano sabbia sulla spiaggia di Tre Fontane, due persone denunciate dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-25

Quattro persone sono state denunciate all’esito di un servizio dei Carabinieri mirato al contrasto dei reati di distruzione o deturpamento di bellezze ambientali o apertura abusiva di cave, operato nel territorio della provincia di Trapani.

    • A Campobello di Mazara i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 24enne e un 58enne che avevano avviato un’attività di movimento terra, su un luogo protetto da vincolo paesaggistico sito a ridosso dell’area balneare di Tre Fontane, scoperti, mediante anche servizi di osservazione statica, al momento del controllo mentre stavano portando via un autoarticolato carico di sabbia prelevata da quel fondo. Altre due persone denunciate a Castellammare. 

