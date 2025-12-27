Carabinieri, intensificati controlli nelle festività: decine di persone deferite, due arresti

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-27

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nel solo mese in corso, in affiancamento ai normali servizi perlustrativi, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree della Provincia dove maggiormente è avvertita l’esigenza di sicurezza e dove vi è un maggiore concentramento di persone per le festività. I servizi svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e condotti dalle Compagnie del Comando Provinciale hannoconsentito di:

- deferire all’Autorità giudiziaria n. 21 persone, di cui:

n. 1 per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche;

n. 1 per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti;

n. 2 per guida senza patente;

n. 1 per inosservanza a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

n. 9 per porto di armi od oggetti atti ad offendere;

n. 1 per falsa attestazione delle proprie generalità;

n. 4 per furto;

n. 1 per tentato furto su autovettura;

n. 1 per detenzione illegale di sostanze stupefacenti;

n. 25 soggetti segnalati alla Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

Tratti infine in arresto, in esecuzione di provvedimenti dell’A.G. per aggravamento della precedente misura o per l’espiazione di pena residua 5 soggetti, mentre un 48enne marsalese è stato sorpreso, durante una perquisizione, in possesso di 88 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 97; un involucro contenente cocaina del peso di oltre 30 gr; un involucro contenente crack del peso di quasi 60 gr. oltre a materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e la somma contante di euro 1.600.

Nel corso dei suddetti servizi, sono stati inoltre, controllati n. 30 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, indentificate oltre 450 persone e controllati più di 180 veicoli. L’attività contravvenzionale ha consentito di elevare n. 30sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 5000 euro e n. 5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro.