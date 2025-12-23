  • A3 dottor Gianni catalanotto
Finanzieri trapanesi sequestrano 170 kg di materiale esplodente

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-23

Immagine articolo: Finanzieri trapanesi sequestrano 170 kg di materiale esplodente

Prosegue senza sosta il piano di intervento del Comando Provinciale Trapani per il controllo delle materie esplodenti, finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini in vista delle imminenti festività natalizie. In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo di Trapani hanno sequestrato in un negozio cittadino 170 kg di fuochi pirotecnici custoditi in violazione delle norme di sicurezza previste dalla legge, in uno scenario ad alto rischio tanto per i proprietari quanto per i clienti.

    • Al loro arrivo, i militari hanno trovato i fuochi pirotecnici tenuti a terra, nelle vicinanze di confezioni di alcooletilico, custoditi sotto pesanti scatoloni che ne deformavano la confezione; inoltre, fuochi d’artificio di categorie diverse, taluni destinati ai minori, talaltri ai maggiorenni, erano mescolati ed esposti in modo disordinato e indistinto, accrescendo il rischio di vendita a minorenni di petardi non adatti alla loro età.

    Alcuni fuochi, infine, erano addirittura esposti accanto a una piastra da cucina recentemente utilizzata, con il rischio di incendi ed esplosioni. Al termine dell’attività i fuochi pirotecnici sono stati sequestrati e il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Trapani per il reato di “fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti”, che punisce – tra l’altro – chi senza le prescritte cautele le tiene in deposito o le mette in vendita.

    L’operazione condotta dalla Guardia di finanza conferma il diuturno impegno del Corpo, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dei reati che destano significativo allarme sociale e di ogni genere di traffico illecito. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni
    probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

