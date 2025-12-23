Castelvetrano, colto da malore in campagna, muore 62enne

di: Redazione - del 2025-12-23

Era andato a svolgere dei lavori agricoli su un appezzamento di terreno a Castelvetrano in contrada Strasatto, in compagnia di due aiutanti di origine tunisina, all'improvviso sarebbe stato colto da un malore, poi risultato fatale e per il 62enne A.G. campobellese non c'è stato nulla da fare.

Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 sono intervenuti trasportadolo in Ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Un infarto la presunta causa della scomparsa dell'uomo. Sul posto erano accorsi anche i Carabinieri.