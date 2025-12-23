  • A3 dottor Gianni catalanotto
Salemi, auto si schianta contro guardrail e cade dal cavalcavia. A bordo anche un bambino

di: Redazione - del 2025-12-23

Incidente stradale a Salemi. Una Fiat Panda auto è andata a schiantarsi contro la barriera presente sul viadotto che porta a Vita ed è precipitata rovinosamente giù con a bordo due adulti e un bambino. Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale di Castelvetrano. Prima dello schianto si è verificato uno scontro con una Fiat Panda rossa e in conseguenza dell’urto la Fiat Panda ha terminato la corsa contro il guardrail. Pare che trattasi di persone di Salemi che abitano fuori e tornati per le vacanze natalizie. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Salemi, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco di Castelvetrano.

    • I feriti sono C.F. 39enne, una S.L., 50enne ed il figlio M.S. di 12 anni. Fra i tre, il ragazzino sembra essere il ferito più grave con una sospetta frattura della clavicola. Per gli altri due se la caveranno con una prognosi di qualche giorno. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, fra una Fiat Panda rossa che proveniva da Vita e la Fiat Panda bianca condotta dal 39enne in prossimità dell'incrocio fra la via Pier Santi Mattarella ed la via San Leonardo, nella rampa di via Aloe.

    In corso indagini da parte della Polizia Municipale di Salemi per accertare la responsabilità dei due conducenti, uno dei quali, pare non avrebbe rispettato il segnale di Stop. I parenti dei feriti lamentano la criticità del sistema di protezione del guardrail ormai vestusto.

     

