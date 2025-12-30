  • A3 dottor Gianni catalanotto
Messina Denaro, in comunità il figlio di una delle presunti amanti dell'ex superlatitante

di: Redazione - (fonte: Repubblica Palermo.it) - del 2025-12-30

Immagine articolo: Messina Denaro, in comunità il figlio di una delle presunti amanti dell'ex superlatitante

Vive in ambiente criminogeno, il figlio di una delle presunte amanti di Matteo Messina Denaro, di dieci anni in comunità. Adesso i genitori dovranno seguire il protocollo "Liberi di scegliere". La madre si trova ai domiciliari per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Il padre è stato arrestato per favoreggiamento alla mafia.

    • Ora il tribunale per i minorenni di Palermo, - come riporta la versione digitale di Repubblica Palermo - accogliendo la richiesta della procura per i minori, ha deciso che il figlio della coppia, che ha meno di 10 anni, non può continuare a stare in un ambiente familiare "criminogeno" e ha mandato il bambino in una comunità fuori dalla Sicilia dove intraprenderà col supporto di psicologi e assistenti sociali un percorso di educazione alla legalità. 

    Il giudice ha imposto ai genitori l'inserimento in un programma che aderisce al protocollo Liberi di scegliere, che mira ad offrire una alternativa di vita ai minori e giovani provenienti da famiglie legate alla criminalità organizzata. La coppia verrà seguita dagli psicologi del consultorio di competenza per la valutazione. L'anno prossimo il tribunale per i minori valuterà i risultati del percorso e deciderà se togliere la responsabilità genitoriale al padre e alla madre.

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

