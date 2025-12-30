  • A3 dottor Gianni catalanotto
Ipotesi di truffa nella Formazione trapanese, 12 rinviati a giudizio, nuovi guai per l'ex Senatore Papania

di: Redazione - (fonte: LaSicilia.it) - del 2025-12-30

(ph. profilo Facebook - Nino Papania)

Per l'ipotizzata mega truffa nella formazione a Trapani, la Procura trapanese ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone. Nuovi guai per l'ex senatore Papania. Il reato di associazione a delinquere è contestato a Nino Papania, Ignazio Chianetta (responsabile Via Marsala, allenatore di calcio), Angelo Rocca (dirigente Mpa e Via), Filippo Tilotta, Manfredi Vitello, Mario Castelli e Davide Piccichè (autista dell'ex senatore).

    • Papania, Rocca, Tilotta e Vitello rispondono anche di truffa e malversazione. Papania, Rocca e Daniele Liotta di voto di scambio. Castelli anche di riciclaggio come Piccichè e Cinzia Filippi. Autoriclaggio per Papania, Rocca, Antonia Pirrone, Anna Maiorana, Alessandro Manuguerra.

    Tra le carte in mano alla Procura ci sono pagamenti per prestazioni fittizie, soggetti come un'ex consigliere comunale di Erice, che sarebbe stato ricompensato per prestazioni mai rese e in realtà sovvenzionato per fare campagna elettorale, o l'assunzione nella società Formula Ambiente, soldi finiti ad associazioni sportive, come il Mazara Calcio Fc e la Mazarese asd, o ancora distribuiti tra diversi soggetti che avevano il compito di nascondere il riciclaggio del denaro. E poi le spese voluttuarie personali o connesse all'illecito finanziamento del Movimento VIA di Papania.

