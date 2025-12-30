  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, ammessi ai finanziamenti eventuali progetti sulle vie di fuga in caso di emergenza

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-30

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, ammessi ai finanziamenti eventuali progetti sulle vie di fuga in caso di emergenza

Nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 2.4.5 “Realizzazione delle vie di fuga”, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha pubblicato il DDG n. 1709 del 24 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle operazioni ritenute ammesse a finanziamento.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Tra gli interventi finanziati per il Comune di Castelvetrano figura un progetto strategico per la sicurezza del territorio e la gestione delle emergenze:

    "La manutenzione straordinaria delle vie di fuga dalla Piazza S. Francesco (Cappuccini), via G. Scirea, Piazza Dante Alighieri, via Campobello, in direzione autostrada A29, per facilitare la movimentazione delle forze di protezione civile in caso di emergenza”.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

    Gibellina, scontro fra due auto, due feriti trasportati all'Ospedale di Castelvetrano

    Aggredito in aereo, per una coppia siciliana niente viaggio a New York per Capodanno

    Castelvetrano, scontro tra auto e bicicletta. Uomo sbalzato a terra finisce in Ospedale

    Addio a Natala, la “nonnina” centenaria castelvetranese. L’affetto dei nipoti: “Il tuo amore la nostra casa”

    Lube store p1 dal 7 ottobre