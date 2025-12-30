Castelvetrano, ammessi ai finanziamenti eventuali progetti sulle vie di fuga in caso di emergenza
di: Redazione - del 2025-12-30
Nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 2.4.5 “Realizzazione delle vie di fuga”, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha pubblicato il DDG n. 1709 del 24 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle operazioni ritenute ammesse a finanziamento.
Tra gli interventi finanziati per il Comune di Castelvetrano figura un progetto strategico per la sicurezza del territorio e la gestione delle emergenze:
"La manutenzione straordinaria delle vie di fuga dalla Piazza S. Francesco (Cappuccini), via G. Scirea, Piazza Dante Alighieri, via Campobello, in direzione autostrada A29, per facilitare la movimentazione delle forze di protezione civile in caso di emergenza”.