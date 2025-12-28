Castelvetrano, scontro tra auto e bicicletta. Uomo sbalzato a terra finisce in Ospedale

del 2025-12-28

Un uomo di 45 anni di Castelvetrano è stato investito lungo la stradale SS 115 mentre si trovava in bicicletta in direzione Castelvetrano. L’uomo di 45 anni a bordo della bicicletta è stato sbalzato per terra dopo l’urto con l’auto il cui conducente si è fermato prestando soccorso e collaborando con i carabinieri giunti sul posto per i dovuti accertamenti.

In conseguenza dell’impatto l’uomo ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita ed è cosciente e si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Castelvetrano. Il tratto stradale in questione è molto noto per la scarsa illuminazione e per la numerosa presenza di soggetti che la percorrono con monopattini e biciclette.