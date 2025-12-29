Violenza di genere, continua l'incessante attività dei carabinieri della provincia di Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-29

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione dei Carabinieri di tutta la provincia di Trapani a contrasto della violenza di genere. La prevenzione della violenza di genere è un impegno che coinvolge tutta la società e le Forze di Polizia sono sempre pronte a intervenire e a supportare chiunque abbia bisogno di aiuto.

La massima attenzione che l’Arma pone verso questa tematica ha portato, nell’ultimo mese dell’anno, all’arresto di 5 soggetti per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, all’emissione di provvedimenti restrittivi (divieto di avvicinamento) per 8 soggetti e alla denuncia di 28 persone così suddivise: 4 persone denunciate per atti persecutori; 8 soggetti allontanati dalla casa familiare in esecuzione di provvedimenti; 13 persone denunciate per maltrattamenti in famiglia; 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ricorda come sia fondamentale denunciare ogni forma di violenza, affinché le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente. Per chi fosse vittima o testimone di violenza di genere è possibile rivolgersi ai Carabinieri e alle forze di Polizia anche in forma anonima contattando il numero di emergenza 112, il numero Verde Nazionale Antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24) o presentandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri. La denuncia è il primo passo per interrompere il ciclo di violenza e garantire la protezione delle vittime.