Castelvetrano, prognosi di trenta giorni per il 46enne investito sulla bicicletta elettrica

di: Redazione - del 2025-12-29

Si trova ricoverato all'Ospedale di Castelvetrano, il castelvetranese C.A. di 46 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri, intorno alle 18, sulla SS 115 nei pressi di una struttura sanitaria. L'uomo ha riportato politraumi anche facciali con una prognosi di trenta giorni. Dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri. Il conducente dell'auto si è prontamente fermato prestando soccorso e collaborando con i carabinieri giunti sul posto per i dovuti accertamenti.