Numerosi controlli nelle festività dei carabinieri in provincia: 30 denunciati e 3 arresti

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-02

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nel corso delle festività natalizie, in affiancamento ai normali servizi perlustrativi, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree della Provincia dove maggiormente è avvertita l’esigenza di sicurezza e dove vi è un maggiore concentramento di persone in occasione delle festività.

    • Questi servizi, svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e condotti dalle Compagnie del Comando Provinciale, in particolare nel periodo centrale delle festività, ossia dal 24 dicembre ad oggi, hanno visto impiegate 364 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri che hanno consentito di: identificare circa 1700 persone, effettuare 5 perquisizioni, denunciare circa 20 persone, trarre in arresto n. 3 soggetti, sottoporre a sequestro 5 veicoli, elevare 30 contravvenzioni al CDS.

    I servizi di prevenzione e controllo del territorio posti in essere dall’Arma dei Carabinieri e dalle Forze di Polizia hanno inoltre contribuito a far si che i festeggiamenti del nuovo anno avvenissero senza che venissero registrati fatti di particolare gravità sul territorio provinciale e proseguiranno nei prossimi giorni al fine di continuare a garantire lo svolgimento delle festività in un clima di serenità e sicurezza.

