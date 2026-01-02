  • A3 dottor Gianni catalanotto
In giro sul furgone con pistola calibro 38, 59enne pregiuditcato tratto in arresto dai carabinieri di Alcamo

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-02

Commenti
Immagine articolo: In giro sul furgone con pistola calibro 38, 59enne pregiuditcato tratto in arresto dai carabinieri di Alcamo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione di arma clandestina e ricettazione, un pregiudicato classe ’66 sorpreso alla guida del proprio mezzo in possesso di un’arma con matricola abrasa. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi di Contrada Fico, hanno proceduto al controllo dell’uomo che viaggiava a bordo di un furgone eseguendo una perquisizione dopo aver notato un atteggiamento nervoso da parte dello stesso.

    • All’esito dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo marca “Thames Arms Company” calibro 38 con matricola abrasa senza munizioni, posta sotto sequestro, sulla quale sono in corso gli approfondimenti del caso. Il 59enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

