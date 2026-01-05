  • A3 dottor Gianni catalanotto
Si è spenta Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-01-05

Commenti
Immagine articolo: Si è spenta Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci

È deceduta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni, il magistrato ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Anna aveva 95 anni, con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato.

    • Per via del carattere riservato - si legge nella versione digitale odierna del GdS.it - aveva scelto di manifestare con discrezione il suo impegno antimafia. Pochi i suoi interventi pubblici. Recentemente aveva accettato di incontrare l’ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti.

    "La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni - si legge in una nota del sindaco Roberto Lagalla -. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità".

