  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
    • Farmacia Rotolo Castelvetrano
    • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
    • A3bis Farmacia Rotolo
    • Lube R3 dal 2 gennaio
    • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

    (VIDEO) Appiccò il fuoco distruggendo un'auto, 40enne arrestato dai carabinieri di Calatafimi

    Resta sempre aggiornato

    di: Comunicato Stampa - del 2026-01-06

    Commenti
    Immagine articolo: (VIDEO) Appiccò il fuoco distruggendo un'auto, 40enne arrestato dai carabinieri di Calatafimi

    I Carabinieri della Stazione Calatafimi Segesta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne del posto. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai militari di quel Comando Stazione Carabinieri, che in poco tempo ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 40enne, individuato come presunto autore di un incendio doloso su un’autovettura commesso a Calatafimi lo scorso 22 ottobre.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Determinante nel corso dell’indagine ai fini dell’individuazione dell’autore del reato si è dimostrata la tempestiva acquisizione e successiva analisi da parte dei militari dell’Arma, dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza posti in prossimità del fatto e in alcune vie limitrofe della città, che hanno ripreso l’uomo versare del liquido infiammabile e appiccare il fuoco su due autovetture per poi darsi alla fuga.

    Le autovetture erano di proprietà di un 52enne residente in quel Comune, nei confronti del quale l’autore del reato salvava rancore per dissidi privati accaduti poco tempo prima, una delle due auto, “una BMW” andava distrutta nelle fiamme che in maniera fortuita si estinguevano prima di intaccare la seconda auto restata illesa.

    GUARDA IL VIDEO DEI CARABINIERI 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano piange Nino Gioia da tutti conosciuto come “Montesano”

    Partanna, importuna clienti di un locale ed aggredisce i carabinieri, arrestato 53enne

    Questore di Trapani vieta i funerali in forma pubblica del partannese Rosario Scalia

    Scambia abitazione per casa di appuntamento, anziana chiama i carabinieri

    Picchia figliastro con un cucchiaio di legno, fermato 59enne catanese. Video virale su Tik Tok