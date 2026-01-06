  • A3 Conad
    Evaso dai domiciliari a Salemi, 27enne arrestato a Palermo nascosto sotto il letto

    Resta sempre aggiornato

    di: Redazione - (fonte: Gds.it) - del 2026-01-06

    Commenti
    Immagine articolo: Evaso dai domiciliari a Salemi, 27enne arrestato a Palermo nascosto sotto il letto

    I carabinieri di Palermo hanno arrestato quattro persone in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto aggravato ed evasione. Questa accusa nei confronti di un pregiudicato 27enne bloccato dopo che, lo scorso dicembre, si era allontanato dal Comune di Salemi nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Le costanti ricerche dell’indagato hanno permesso ai militari di rintracciarlo presso il proprio domicilio dove, nel disperato tentativo eludere il controllo, si era nascosto sotto il letto.

    Il lettore scrive

    I più letti

