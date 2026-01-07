  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, in dettaglio i nuovi turni di erogazione idrica

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-07

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, in dettaglio i nuovi turni di erogazione idrica

Si informa la cittadinanza che, a causa di una ulteriore riduzione del 30% della fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., disposta dalla Cabina di Regia per l’Emergenza Idrica del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nonché dell’improvviso fermo per guasto di due pozzi comunali, la gestione del sistema acquedottistico a servizio del Comune di Castelvetrano risulta fortemente compromessa.

    • Nel rivolgere un pressante invito a tutta la cittadinanza a un uso responsabile e parsimonioso dell’acqua, si comunica che, per la limitata disponibilità idrica alle vasche di accumulo, si rende necessario procedere a una rimodulazione dei turni di erogazione nell’abitato di Castelvetrano.

    I turni di manovra saranno effettuati a partire da oggi, 7 gennaio 2026, secondo il seguente calendario, dalle ore 7:30 alle ore 10:00:
     • Mercoledì 07.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Giovedì 08.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Venerdì 09.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Sabato 10.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Domenica 11.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Lunedì 12.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Martedì 13.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Mercoledì 14.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Giovedì 15.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Venerdì 16.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Sabato 17.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A
     • Domenica 18.01.2026 – apertura rete Periferia – Zona B
     • Lunedì 19.01.2026 – apertura rete Centro storico – Zona A

    • Per una migliore comprensione si specifica che:
     • la Zona A comprende il centro storico, dove l’erogazione idrica avviene ordinariamente nelle ore mattutine;
     • la Zona B comprende la periferia, dove l’erogazione idrica avviene ordinariamente nelle ore pomeridiane;

    Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di eventuali variazioni.

