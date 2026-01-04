Scambia abitazione per casa di appuntamento, anziana chiama i carabinieri

di: Redazione - del 2026-01-04

Si reca in un’abitazione in cerca di una prostituta, dopo averla contattata telefonicamente, ma sbaglia indirizzo e suona al citofono di un’anziana, che terrorizzata chiama i carabinieri. É successo ad Agrigento, in una delle vie del centro storico, già segnalato da molti cittadini come un vero e proprio labirinto a "luci rosse". Momenti di paura per un’anziana agrigentina, residente del centro storico di Agrigento, che ha risposto al citofono ad uno sconosciuto che, presente all'appuntamento con una prostituta contattata telefonicamente poco prima.

La donna, spaventata dalla presenza dell’uomo davanti al portone dell'edificio, ha immediatamente allertato il 112. L’individuo si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che si sono attivati per ricercare l'individuo attraverso l'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.