Picchia figliastro con un cucchiaio di legno, fermato 59enne catanese. Video virale su Tik Tok

Nelle ultime ore sulla piattaforma Tik Tok, é diventato virale il video con le immagini di un uomo che minacciava e picchiava con un cucchiaio di legno un bimbo. È stato fermato il 59enne ripreso mentre maltrattava il figlio della compagna e pretendeva che il bambino lo chiamasse "padrone". Le immagini, diffuse come un reel su TikTok, hanno fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Dalle notizie diffuse l'uomo si trova attualmente in stato di fermo. Indagini che sono volte anche a comprendere del perché un episodio di tale gravità possa essere stato commesso e reso visibile a migliaia di persone.