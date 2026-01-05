  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

(VIDEO) Violenta rissa a colpi di bastone, applicate quattro misure cautelari dai carabinieri di Alcamo

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-05

Commenti
Immagine articolo: (VIDEO) Violenta rissa a colpi di bastone, applicate quattro misure cautelari dai carabinieri di Alcamo

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 4 soggetti, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, dal GIP del capoluogo per i reati di rissa e lesioni aggravate. I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di segnalazione al 112 presso il locale pronto soccorso in quanto era stato trasportato in codice rosso un giovane alcamese di 23 anni.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Gli immediati accertamenti eseguiti dai Carabinieri consentivano di stabilire che alle 19.30 circa di venerdì 7 novembre in via Gaetano Martino, il malcapitato veniva colpito alla testa da uno straniero con un bastone in legno. L’alcamese, a seguito delle gravissime lesioni riportate veniva trasportato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata. Lo sviluppo dell’indagine avvenuto nell’immediatezza, intrapresa dagli inquirenti e la visione delle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza, consentiva di documentare che il malcapitato veniva colpito nel corso di una rissa alla quale avrebbero partecipato il soggetto straniero sopra citato, nonché altri 3 soggetti alcamesi e che, il gruppo, si sarebbe fronteggiato a colpi di bastone e bottiglie in vetro a seguito di un diverbio sorto per futili motivi in corso di compiuta ricostruzione.

    Il provvedimento cautelare, quindi, sulla scorta della ricostruzione fornita dai Carabinieri di Alcamo, consentiva di contestare il reato di rissa nei confronti di un soggetto del Gambia di 27 anni residente ad Alcamo (al quale viene contestato anche il reato di lesioni aggravate) e un alcamese di 30 anni entrambi posti agli arresti domiciliari nonché nei confronti di altri due alcamesi di 33 e 21 anni sottoposti invece alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo.

    GUARDA IL VIDEO DEI CARABINIERI SULLA VIOLENTA RISSA

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Partanna, importuna clienti di un locale ed aggredisce i carabinieri, arrestato 53enne

    Questore di Trapani vieta i funerali in forma pubblica del partannese Rosario Scalia

    Scambia abitazione per casa di appuntamento, anziana chiama i carabinieri

    Picchia figliastro con un cucchiaio di legno, fermato 59enne catanese. Video virale su Tik Tok

    In giro sul furgone con pistola calibro 38, 59enne pregiuditcato tratto in arresto dai carabinieri di Alcamo