Castelvetrano, emozioni e solidarietà, il pubblico premia il concerto di Piero Ferro

di: Redazione - del 2026-05-10

Grande partecipazione e calorosi applausi al Teatro Selinus per “Piero Ferro in Concerto”, lo scorso 24 aprile, lo spettacolo musicale che ha visto protagonista l’artista castelvetranese Piero Ferro in una serata dedicata alla musica e alla solidarietà. Sul palco del Selinus, Ferro ha messo in mostra energia, grinta e coinvolgimento, interpretando tanti tra i più celebri brani del repertorio italiano e internazionale. Le sue esibizioni hanno conquistato il pubblico presente, che ha accompagnato l’artista con applausi, cori e grande partecipazione per tutta la durata dello spettacolo.

Particolarmente apprezzata l’interpretazione di “Gianna” di Rino Gaetano, eseguita con una notevole somiglianza vocale e timbrica che ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, confermando il successo dell’iniziativa e il forte coinvolgimento del pubblico, protagonista insieme all’artista della riuscita della serata.





