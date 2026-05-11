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Auto si ribalta sulla SP 81 direzione Triscina: 56enne trasportata in ospedale

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di: Redazione - del 2026-05-11

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Immagine articolo: Auto si ribalta sulla SP 81 direzione Triscina: 56enne trasportata in ospedale

Incidente autonomo questa mattina sulla SP 81 Bresciana alta che collega anche Castelvetrano con Triscina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto, un crossover guidato da M.A. 56enne è finita fuori controllo, ribaltandosi su un fianco dopo l’impatto.

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    • Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. Secondo le prime indiscrezioni, la donna che ha riportato dei traumi non sarebbe in pericolo di vita. 

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    Il lettore scrive

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    09 Maggio - Il lettore scrive: "Perdita idrica in via Crispi dopo continui lavori e scavi"

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

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