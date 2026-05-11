Auto si ribalta sulla SP 81 direzione Triscina: 56enne trasportata in ospedale

di: Redazione - del 2026-05-11

Incidente autonomo questa mattina sulla SP 81 Bresciana alta che collega anche Castelvetrano con Triscina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto, un crossover guidato da M.A. 56enne è finita fuori controllo, ribaltandosi su un fianco dopo l’impatto.

Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. Secondo le prime indiscrezioni, la donna che ha riportato dei traumi non sarebbe in pericolo di vita.