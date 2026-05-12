Castelvetrano, ripartono i lavori della rotatoria. Saranno messe in opera alcune varianti

di: Elio Indelicato - del 2026-05-12

Dopo alcuni correttivi sulla funzionalità della rotatoria, arriva il placet della Polizia municipale a giorni riprenderanno i lavori, mentre arrivano segnalazione di alcuni scavi e lavori di asfalto all’entrata dell’area commercialee via Partanna che stanno paralizzando il traffico, tra le proteste anche dei residenti di quest’ultima arteria per la polvere che alzano i mezzi pesanti. Troppo pochi i Vigili urbani a supportare i troppi lavori in corso a Castelvetrano che sembra un cantiere a cielo aperto.

La buona notizia è la ripartenza dei lavori della rotatoria all’incrocio tra la via Rocco Chinnici, la via Campobello e la via Bresciana a Castelvetrano, fa discutere. Un sopralluogo alla presenza di tecnici comunali della Polizia municipale del Rup dell’Assessore alla viabilità Salvatore Ingrasciotta ha evidenziato le criticità dell’opera e sono state approvate delle varianti al progetto.

Tra queste l’allargamento della corsia di entrata dalla via Campobello verso la via Chinnici, la riduzione dell’aiuola realizzata sotto il muro sulla via Campobello che consentirebbe ai mezzi pesanti una migliore percorribilità così come per gli autobus e i mezzi di soccorso. Sarà allungato lo spazio aiuole da entrambi i lati. Resta salvo il diritto di parcheggio per i commercianti mentre sarà collocato uno spartitraffico davanti Acqua e Sapone, mentre un’apposita segnaletica verticale orizzontale sarà collocata a lavori ultimati.