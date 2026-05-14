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Sicurezza sul lavoro, focus in Prefettura a Trapani: “Serve collaborazione”

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-14

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Immagine articolo: Sicurezza sul lavoro, focus in Prefettura a Trapani: “Serve collaborazione”

Sicurezza sul lavoro, nuove norme e strumenti di prevenzione al centro dell’incontro promosso dalla Prefettura di Trapani nell’ambito dell’Osservatorio provinciale contro il lavoro nero e irregolare. Durante l’iniziativa, svoltasi nel Salone di rappresentanza della Prefettura, sono state illustrate le novità introdotte dalla normativa nazionale, tra cui il “badge di cantiere” digitale anticontraffazione e la “patente a crediti” per imprese e lavoratori dei cantieri edili.

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    • Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, è stato inoltre evidenziato il ruolo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il prefetto Daniela Lupo ha richiamato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori per rafforzare la cultura della sicurezza.

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