Alghe porto Marinella, in settimana via ai lavori? Iter burocratico completato

del 2026-05-31

A distanza di quasi un mese dalla consegna dei lavori al porto di Marinella di Selinunte alla presenza dell’Assessore Alessandro Aricó ancora i lavori di dragaggio e di smaltimento delle alghe non sono iniziati.

Pare che finalmente la capitaneria di porto abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria da parte della ditta incaricata dalla Regione per i lavori di dragaggio del porto e dello smaltimento delle alghe. In settimana quindi dovrebbero finalmente iniziare i lavori.

In effetti dall’arrivo dell’assessore Arico che aveva annunciato l’apertura del cantiere è passato circa un mese e non si esclude che dietro questa perdita di tempo ci sia stata anche la necessità della ditta di finire un altro lavoro come qualcuno sostiene ma è solo una voce non confermata. I pescatori attendono speranzosi.